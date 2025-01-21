ميدو جابر يبدأ المرحلة النهائية من التأهيل خلال 3 أسابيع

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يبدأ ميدو جابر صانع ألعاب النادي المصري، المرحلة النهائية للتأهيل من الإصابة خلال 3 أسابيع تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي المصري بقيادة الدكتور محمود الشحات

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية للتأكد من تمام عملية التئام الكسر في مشط القدم، بعد إصابته بشرخ في المشطية الخارجية (الخامسة) للقدم اليمنى، خلال مشاركته مع فريقه أمام بلاك بولز الموزمبيقي، في المباراة التي جمعت الفريقين بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية، والتي انتهت بالتعادل بين الفريقين بهدف لمثله.

ويواصل ميدو جابر ، صانع ألعاب النادي المصري، مرحلة التأهيل، وذلك عقب خضوعه لعملية جراحية في ديسمبر الماضي، حيث خضع لاعب الفريق البورسعيدي لتدريبات في حمام السباحة.

أغلق الجهاز الفني للنادي المصري ، بقيادة علي ماهر، ملف بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعد حسم التأهل لربع النهائي، عقب الفوز على بلاك بولز الموزمبيقي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتأهل الفريق البورسعيدي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط رفقة الزمالك المتصدر برصيد 14 نقطة إلى ثمن النهائي.

ويعود فريق المصري اليوم إلى معسكره بالكلية الحربية استعداداً لمواجهة بتروجت في لقاء الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري، والتي تجمع الفريقين على ستاد السويس الجديد في الرابعة عصر الخميس المقبل، بعد انتهاء راحة الـ 24 ساعة التي منحها علي ماهر للاعبين عقب مواجهة بلاك بولز.

ويبحث المصري عن مواصلة الانتصارات المحلية بعد الفوز في الجولة الماضية على فاركو بهدف نظيف.

وحصد النادي المصري 15 نقطة خلال مشواره في بطولة الدوري، بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز الفريق البورسعيدي في 4 لقاءات، وتعادل في 3 مواجهات وخسر لقاء وحيد، وسجل لاعبو المصري 6 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أخرى.