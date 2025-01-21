شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يواصل الاعتماد على عمر الساعى في تشكيل الاهلى أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

يواصل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى على استمرار لاعبه عمر الساعى لاعب خط الوسط فى التشكيل الأساسى في مباراة فاركو المقبلة بالدوري.

وشارك عمر الساعى في التشكيل الأساسى بمباراة الاهلى مع أورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا الأخيرة والتي خسرها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف لأول مرة وظهر بشكل مميز رغم الخسارة.

ويستعد الاهلى لمواجهة فاركو المقرر لها الرابعة عصر الاربعاء باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري.

ويأمل كولر مواصلة الأداء الجيد ببطولة الدوري المصري، خاصة أن الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالى 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية فى جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.