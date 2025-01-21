شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف فى وجهات النظر.. ملف زيزو على صفيح ساخن فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

ما زالت أزمة ملف تجديد عقد زيزو نجم الزمالك تسطو على سطح الأحداث الكروية داخل القلعة البيضاء، بعد عودة الاتفاق بين مسئولي النادى الأبيض ومصطفى زيزو والد اللاعب ووكيله إلى نقطة الصفر.

ويسلط الخليج 365 الضوء في سلسلة "س و ج" الإجابة عن أبرز الأسئلة التي تخص هذا الملف.

هل يرحل زيزو عن الزمالك؟

زيزو لن يرحل عن نادي الزمالك كونه أحد الأعمدة الأساسية للفريق، ويبذل مجلس الإدارة قصارى جهده من أجل توفير مقدم التعاقد للاعب للتوقيع الرسمي على عقد التجديد، خاصة بعدما توصل المسئولون لاتفاق مع اللاعب حول مدة التجديد والمقابل المادي ويتبقي فقط التوقيع الرسمي والإعلان عن التجديد.

ما موقف الزمالك من تجديد عقد زيزو؟

مجلس إدارة الزمالك كان من أبرز وعوده الانتخابية التجديد لزيزو والإبقاء عليه، واذا كان لدي الإدارة نية بالتفريط في خدمات اللاعب لكان أولى بيعه في الانتقالات الصيفية الماضية بمبلغ مالى ضخم، قائلاً: "زيزو مش هيمشي من الزمالك والتجديد محسوم.

هل هناك إجماع من مجلس الإدارة على بقاء زيزو؟

مجلس الزمالك منقسم حاليًا ما بين مؤيد لـ فكرة بيع زيزو فى الانتقالات الشتوية الحالية خوفًا من رحيله مجانًا فى نهاية الموسم وفى ظل الأزمة المادية التى يعانى منها النادى، وطلبات زيزو الضخمة من الناحية المادية، ويرى الجانب الآخر أنه لابد من الإبقاء على اللاعب رغم كل الصعوبات.

متى يحسم الزمالك موقفه النهائي من تجديد عقد زيزو؟

يعقد مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب جلسة طارئة، فى السابعة مساء اليوم، لحسم مصير أحمد سيد زيزو لاعب الفريق، والذى ينتهى عقده بنهاية الموسم، ويحق له التوقيع لأى نادٍ دون الرجوع لإدارة ناديه.

هل يمتلك زيزو عروضاً خارجية؟

دخل أحمد زيزو دخل دائرة اهتمامات الشمال القطري من أجل الحصول على خدماته خلال الفترة القادمة،وكشفت تقارير إعلامية، أن الساعات الماضية شهدت تواصل بين إدارة نادي الشمال مع والد زيزو لإبداء موقفه من انتقال نجله للفريق، كما جرى مناقشة زيادة الراتب المعروض.

ويمتلك أحمد زيزو عرضًا من الاتفاق السعودي من أجل الانضمام لصفوفه، حيث ينتظر أن يفاضل نجم الزمالك بين العرضين حال عدم توصله لاتفاق مع إدارة القلعة البيضاء على تجديد التعاقد.

متى ينتهى عقد زيزو مع الزمالك ؟

وينتهي تعاقد أحمد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، وبات يحق له التوقيع والتفاوض مع أي ناد بشكل قانوني بدءًا من يناير الجاري.