شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة ضد حرس الحدود .. التعادل السلبى يحسم الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين فريقى غزل المحلة وحرس الحدود بالتعادل السلبى في المباراة التي تقام بينهما حاليا على ستاد المحلة ضمن مباريات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وشهدت أحداث الشوط الأول ضعف المستوى بين لاعبو الفريقين حيث لم تظهر هجمات حقيقية على مرمى كل من عامر عامر حارس مرمى فريق غزل المحلة أو محمد سيحا حارس مرمى فريق حرس الحدود.

​غزل المحلة ضد حرس الحدود

وخاض فريق غزل المحلة بقيادة شوقى غريب المباراة بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمى .. عامر عامر.

خط الدفاع ..أحمد ياسين ، عمرو الجزار ، أحمد فتحي "كاستيلو".

خط الوسط ..مورى توريه ، محمد أشرف "بن شرقى" ، حميدو عبدول، أسامة النجار.

الهجوم .. محمد حمدى ذكى ، عبده يحيى ، محمد على بن حمودة.

بينما جاء تشكيل فريق حرس الحدود بقيادة محمد يوسف يضم كل من :

حراسة المرمى: محمد سيحا.

خط الدفاع: عبد الرحمن جودة، محمود أبو جودة، إبراهيم عبد الحكيم ومحمد الدغيمي.

خط الوسط: محمد مجلي، محمد أشرف روقا وفوزي الحناوي.

الهجوم: تريسور كارديولا، كواسي إيسو ومحمود ممدوح.

ويحتل غزل المحلة المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط، حصدها أبناء شوقي غريب عقب خوض 8 مباريات، حيث فاز الفريق المحلاوي في مباراتين وتعادل في مثلهما، وخسر 4 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المحلة 7 أهداف واستقبلت شباكهم 13.

بينما على الجانب الآخر، يحتل حرس الحدود المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز حرس الحدود في مباراة واحدة وتعادل في 3 مواجهات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو حرس الحدود 8 أهداف واستقبلت شباكهم 11.