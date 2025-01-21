اخبار الرياضه

زيزو يغازل جماهير الزمالك بإشارة بقاء: نتطلع إلى التالى والتالى

0 نشر
0 تبليغ

  • زيزو يغازل جماهير الزمالك بإشارة بقاء: نتطلع إلى التالى والتالى 1/2
  • زيزو يغازل جماهير الزمالك بإشارة بقاء: نتطلع إلى التالى والتالى 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يغازل جماهير الزمالك بإشارة بقاء: نتطلع إلى التالى والتالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غازل أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، جماهير القلعة البيضاء، فى ظل الأحداث المثارة على الساحة بشأن مصيره مع ناديه الحالى، بعد الأزمة التى شهدتها الساعات الماضية وعدم التوقيع على عقد التجديد.

ونشر زيزو عبر ستورى صفحته الرسمية على انستجرام، صورة لأرقامه فى قائمة الهدافين التاريخيين للنادى، معلقًا عليها: "نتطلع للوصول إلى التالى والتالى".


زيزو 

 

وتخطى أحمد مصطفى زيزو نجم فريق الزمالك، رقم الراحل الثعلب "حمادة إمام" فى قائمة الهدافين التاريخيين للفارس الأبيض، حيث وصل زيزو إلى هدفه رقم "86" ويقترب من تحطيم رقم الحامولى البالغ 91 هدف.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا