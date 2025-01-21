شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يغازل جماهير الزمالك بإشارة بقاء: نتطلع إلى التالى والتالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غازل أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، جماهير القلعة البيضاء، فى ظل الأحداث المثارة على الساحة الرياضية بشأن مصيره مع ناديه الحالى، بعد الأزمة التى شهدتها الساعات الماضية وعدم التوقيع على عقد التجديد.

ونشر زيزو عبر ستورى صفحته الرسمية على انستجرام، صورة لأرقامه فى قائمة الهدافين التاريخيين للنادى، معلقًا عليها: "نتطلع للوصول إلى التالى والتالى".



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