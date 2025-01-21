شكرا لقرائتكم خبر عن عضو اتحاد اليد: وزير الرياضة نصح لاعبي المنتخب بالتركيز في "التكة الأخيرة" لتحقيق إنجاز جديد والان مع تفاصيل الخبر

تحدث عمرو فتحي عضو مجلس إدارة اتحاد اليد، عن أداء منتخب اليد في بطولة العالم 2025، وعن المواجهات القوية في الدور المقبل.

وقال عضو اتحاد اليد في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: منتخب اليد هو مصدر السعادة للمصريين في الألعاب الجماعية وفي كرواتيا الجميع يعلم اللاعبين المصريين.

وتابع عمرو فتحي: في كرواتيا هيئوا الظروف من أجل الفوز لكنهم ذهلوا بالنتيجة والخسارة أمام منتخب مصر، وجميعنا سعداء بهذا الأداء وهذه المنظومة.

وأكمل عضو اتحاد اليد: أكدنا على جميع اللاعبين وكذلك وزير الرياضة، على ضرورة التركيز خاصة في "التكة الأخيرة"، وأعتقد أن الخبرات الدولية الماضية ستساهم في اختلاف الأمور كثيرا.

وواصل عمرو فتحي: لكل منتخب نقاط قوته وضعفه، ومنتخب كرواتيا منتخب كبير ولديه مشروع تم إعداده منذ فترة، ومنتخب أيسلندا هو الآخر منتخب مميز ولديه عدد من اللاعبين المميزين.

واختتم عضو اتحاد اليد: حارس مرمى أيسلندا مميز وسينتقل إلى برشلونة، وبالتأكيد حتى لو لم يكونوا منتخبا مدججا بالنجوم لكنه يبقى منتخب مميز.