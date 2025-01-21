شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس إصدار بيان بعد مناقشة مصير زيزو فى اجتماع مجلس الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو نادى الزمالك، إصدار بيان بعد اجتماع مجلس الإدارة الذى سينعقد اليوم، الثلاثاء، لمناقشة مصير أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الكروى الأول، بعد الأزمة التى حدثت فى الساعات الماضية ولم يتم توقيع العقود بشكل رسمى.

وقام عدد من محبى نادى الزمالك بالاقتراح على مجلس الإدارة بإصدار بيان للجماهير بعد انتهاء الاجتماع يتم خلاله توضيح كافة الأمور بشأن تجديد تعاقد اللاعب وسبب تعثره فى الساعات الأخيرة.

ومن المقرر أن تعقد الجلسة في السابعة من مساء اليوم بمقر النادى، بحضور أعضاء المجلس، على أن يقوم حسين لبيب رئيس النادى برفع توصيات لجنة الكرة، على مجلس الإدارة، وكذلك إخطار أعضاء المجلس بمستجدات ملف اللاعب، وما وصلت اليه المفاوضات مع زيزو ووالده خلال الساعات الماضية.

وستشهد الجلسة أيضا ملف الاحتياجات الفنية للسويسرى كريستيان جروس المدير الفني للفريق، والصفقات التي يرغب في ضمها، وكذلك اللاعبين الغير مرغوب في استمرارهم الفريق الفترة المقبلة.

ومن بنود الجلسة أيضا مناقشة موقف اللاعبين ممن تنتهى عقودهم بنهاية الموسم مع الفريق مثل عبد الله السعيد، عمر جابر، حمزة المثلوثى، محمود حمدى الونش، ونبيل عماد دونجا، على أن يتم خلال الاجتماع حسم موعد تسليم لاعبى الفريق دفعة من مستحقاتهم المتأخرة لدى النادى لفرض مزيد من الاستقرار بين صفوف الفريق.