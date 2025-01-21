شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يتعاقد مع معتز زدام لاعب الترجي التونسي والمصري السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مسئولي نادي مودرن سبورت مع التونسى معتز زدام قادما من الترجى التونسى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويخضع اللاعب معتز زدام للكشف الطبي حاليا قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان مجلس إدارة نادي مودرن سبورت أعلن عن إتمام التعاقد مع أحمد يوسف لاعب فريق إنبي لمدة ثلاثة مواسم ونصف، وذلك ضمن خطة النادي في التطوير خلال المرحلة المقبلة.

وجاء التعاقد مع اللاعب وتوقيع العقود في حضور رئيس مجلس إدارة نادي مودرن سبورت وهيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي وأيمن الشريعي رئيس نادي إنبي.

ويعد لاعب الوسط أحمد يوسف مواليد"1999" أحد الركائز الأساسية لفريق انبي وأحد المواهب الكبيرة في مسابقة الدوري المصري خلال الأونة الأخيرة وعلى المستوى الدولي كان أحد عناصر منتخب مصر للشباب.