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شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يستحدث بطولة كأس الاتحاد التنشيطية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالثلاثاء، 21 يناير 2025 03:35 م
قرر مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحى استحداث بطولة كأس الاتحاد التنشيطية و التى تتضمن مشاركة المراحل السنية المختلفة التى لم تتأهل إلى مسابقات المرحلة الثانية هذا الموسم .
وجاء فكر مجلس إدارة اتحاد اليد لاستحداث هذه البطولة لكى يستمر اللاعبين فى لعب المباريات و ذلك تعويضا عن ان يكون الموسم قد انتهى بالنسبة للاعبين و اللاعبات و المدربين.
و تتضمن كأس الاتحاد التنشيطية على صعيد مسابقات الذكور مواليد 2010 , 2012,2013,2014، اما على صعيد مسابقات الإناث تتضمن مواليد، 2010 ،2011,2012,2013.
كأس الاتحاد التنشيطية
أعلنت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد إقامة مباراة قمة الدور الثانى بدورى المحترفين للموسم المحلى 2024- 2025 بين الأهلى و الزمالك و المحدد لها 27 فبراير المقبل بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر فى السادسة مساء .
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