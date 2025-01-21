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اتحاد اليد يستحدث بطولة كأس الاتحاد التنشيطية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الثلاثاء، 21 يناير 2025 03:35 م

قرر مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحى استحداث بطولة كأس الاتحاد التنشيطية و التى تتضمن مشاركة المراحل السنية المختلفة التى لم تتأهل إلى مسابقات المرحلة الثانية هذا الموسم .

وجاء فكر مجلس إدارة اتحاد اليد لاستحداث هذه البطولة لكى يستمر اللاعبين فى لعب المباريات و ذلك تعويضا عن ان يكون الموسم قد انتهى بالنسبة للاعبين و اللاعبات و المدربين.


و تتضمن كأس الاتحاد التنشيطية على صعيد مسابقات الذكور مواليد 2010 , 2012,2013,2014، اما على صعيد مسابقات الإناث تتضمن مواليد، 2010 ،2011,2012,2013.


كأس الاتحاد التنشيطية

 

أعلنت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد إقامة مباراة قمة الدور الثانى بدورى المحترفين للموسم المحلى 2024- 2025 بين الأهلى و الزمالك و المحدد لها 27 فبراير المقبل بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر فى السادسة مساء .

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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