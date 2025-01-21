شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يستحدث بطولة كأس الاتحاد التنشيطية والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحى استحداث بطولة كأس الاتحاد التنشيطية و التى تتضمن مشاركة المراحل السنية المختلفة التى لم تتأهل إلى مسابقات المرحلة الثانية هذا الموسم .

وجاء فكر مجلس إدارة اتحاد اليد لاستحداث هذه البطولة لكى يستمر اللاعبين فى لعب المباريات و ذلك تعويضا عن ان يكون الموسم قد انتهى بالنسبة للاعبين و اللاعبات و المدربين.



و تتضمن كأس الاتحاد التنشيطية على صعيد مسابقات الذكور مواليد 2010 , 2012,2013,2014، اما على صعيد مسابقات الإناث تتضمن مواليد، 2010 ،2011,2012,2013.



كأس الاتحاد التنشيطية

أعلنت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد إقامة مباراة قمة الدور الثانى بدورى المحترفين للموسم المحلى 2024- 2025 بين الأهلى و الزمالك و المحدد لها 27 فبراير المقبل بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر فى السادسة مساء .