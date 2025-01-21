عبده يحيى يقود هجوم غزل المحلة أمام حرس الحدود في الدوري

أعلن شوقي غريب المدير الفني لفريق غزل المحلة، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة حرس الحدود بعد قليل في الجولة التاسعة بالدوري.

وجاء تشكيل المحلة كالتالي:

في حراسة المرمى عامر عامر، أحمد ياسين، عمرو الجزار، أحمد فتحي كاستيلو، مورى توريه ، محمد أشرف "بن شرقى" ، حميدو عبدول، أسامة النجار، محمد حمدى ذكى، عبده يحيى، محمد على بن حمودة.

يستضيف استاد غزل المحلة ، في الرابعة مساءً، مواجهة مثيرة بين فريقي غزل المحلة، أصحاب الأرض، وحرس الحدود، في لقاء الجريحين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة دوري NILE، بعد الخسارة الثقيلة التي تكبدها كل فريق الجولة الماضية.

وكان غزل المحلة تلقى هزيمة كبيرة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة في الجولة الثامنة، كما خسر حرس الحدود أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل غزل المحلة المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط، حصدها أبناء شوقي غريب عقب خوض 8 مباريات، حيث فاز الفريق المحلاوي في مباراتين وتعادل في مثلهما، وخسر 4 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المحلة 7 أهداف واستقبلت شباكهم 13.

بينما على الجانب الآخر، يحتل حرس الحدود المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز حرس الحدود في مباراة واحدة وتعادل في 3 مواجهات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو حرس الحدود 8 أهداف واستقبلت شباكهم 11.