شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مواجهات مصر فى الدور الرئيسى ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

يستعد منتخب مصر لرجال كرة اليد إلى خوض منافسات الدور الرئيسى ببطولة العالم التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج وتستمر حتى 2 فبراير المقبل.

وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر فى الدور الرئيسى كالتالى:-

مصر أمام أيسلندا الأربعاء 22 يناير 9.30 مساء.

مصر أمام سلوفينيا الجمعة 24 يناير 7 مساء.

مصر أمام كاب فيردى الأحد 26 يناير 7 مساء.

وحصلت الشركة المتحدة للرياضة على حقوق إذاعة مباريات بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2025، وتُذاع مباريات منتخب مصر، وكل مباريات البطولة، عبر قنوات أون تايم سبورتس، بتعاون كبير من الشركة المتحدة للرياضة، والتي حرصت على تلبية رغبة الجمهور المصري وعشاق كرة اليد لمشاهدة مباريات البطولة لدعم ومؤازرة منتخب مصر والاستمتاع بالمواجهات الفنية المميزة بين كبار العالم.

تأهل للدور الرئيسي أول 3 منتخبات من كل مجموعة والدور الرئيسي يتأهل له 24 منتخبًا يتم تقسيمها على 4 مجموعات، بحيث ينضم كل مجموعتين متجاورتين في مجموعة واحدة، تضم 6 منتخبات (الأولى مع الثانية – الثالثة مع الرابعة – الخامسة مع السادسة – السابعة مع الثامنة) وكل منتخب يتأهل للدور الرئيسي معه رصيده من النقاط التي حصل عليها من مواجهتيه مع المنتخبين المتأهلين من نفس المجموعة.

فى الدور الرئيسي يلعب كل منتخب ثلاث مباريات مع المنتخبات المتأهلة من المجموعة المجاورة ولا يلعب مرة أخرى مع المنتخبين المتأهلين من مجموعته.

ويتأهل مباشرة إلى دور الـ8 الأول والثاني من كل مجموعة في الدور الرئيسي، على أن يقام دور الـ8 بنظام خروج المغلوب، ثم نصف النهائي والنهائي