شكرا لقرائتكم خبر عن نزلة برد تبعد مصطفى شلبى عن مران الزمالك قبل مباراة مودرن سبورت والان مع تفاصيل الخبر

حصل مصطفى شلبي لاعب الزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن سبورت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك بسبب معاناة مصطفى شلبي من نزلة برد، وبناء عليه قرر الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري كريستيان جروس بالتنسيق مع الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، منح اللاعب راحة من التدريبات.

كما نظم لاعبو الزمالك والجهاز الفني ممر شرفي لعمر عبد العزيز حارس المرمى الشاب مواليد 2008، على هامش المران احتفالاً بعيد ميلاد الحارس الشاب والذي وافق أمس الاثنين 20 يناير.

وخاض لاعبو الزمالك البدلاء والمستبعدين من مواجهة إنيمبا النيجيري الأخيرة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، تدريبات خاصة خلال المران وأدوا فقرة تدريبات تأهيلية قوية تحت قيادة شيخ بوزيان مدرب الأحمال بالفريق، تم خلالها التركيز على رفع المعدل البدني للاعبين لتجهيزهم بالشكل الأمثل.

وخاض اللاعبون الفقرة الخططية تحت قيادة أمير عزمي مجاهد المدرب العام ، تم خلالها التركيز على بعض الجوانب التكتيكية الخاصة بخطة اللعب،وحرص كريستيان جروس المدير الفني للفريق على الإشراف على الفقرة الخططية ومنح التعليمات للاعبين بشكل مستمر.

وفي نهاية المران خاض لاعبو الفريق البدلاء والمستبعدين من مواجهة إنيمبا النيجيري تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها،ويستعد فريق الزمالك لمواجهة مودرن سبورت ، المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز