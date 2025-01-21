شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة فاركو.. والسمانة تٌبعد كوكا والان مع تفاصيل الخبر

خاض فريق الكرة بالنادي الأهلي ظهر اليوم، الثلاثاء، مرانه الأخير على ملعب التتش استعداداً لمباراة فاركو المقرر لها الرابعة من عصر غداً ، الأربعاء، في الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز.

وبدأ الأهلي المران بمحاضرة من مارسيل كولر المدير الفني، فيما خاض طاهر محمد طاهر برنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة باتشوكا المكسيكي فى نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال للأندية بتمزق جزئي أسفل العضلة الأمامية في الجزء الخارجي.

وغاب أحمد نبيل كوكا، لاعب الأهلي عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، ومن جانبه قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن كوكا اشتكى من آلام في عضلة السمانة، وفضل الجهاز الفني عدم مشاركته لحين الاطمئنان على حالته الطبية.

وأوضح جاب الله أن اللاعب أدى مرانًا استشفائيًّا وسوف يجري أشعة على عضلة السمانة يتحدد على ضوئها الإصابة والبرنامج العلاجي.

ويستعد الأهلى لمواجهة فاركو المقرر لها الرابعة عصر الأربعاء باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري.

ويأمل كولر مواصلة الأداء الجيد ببطولة الدوري المصري، خاصة أن الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد.