7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 21-1-2024 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها عقد مجلس إدارة نادى الزمالك جلسة طارئة لمناقشة عدة ملفات هامة بالنادى، على رأسها مصير أحمد سيد زيزو لاعب الفريق.

موعد الاجتماع الطارئ في الزمالك لحسم مصير زيزو

يعقد مجلس إدارة نادى الزمالك جلسة طارئة لمناقشة عدة ملفات هامة بالنادى، على رأسها مصير أحمد سيد زيزو لاعب الفريق، سواء بتجديد عقده مع الفريق من عدمه. عقد هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع انتاناس إكرمان مدير التسويق الرياضي للفرق بالشركة الراعية لملابس المنتخبات المصرية بمقر مركز المنتخبات الوطنية، بحضور الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد، حمادة زاهر مدير إدارة التسويق، والدكتور علاء عبد العزيز مدير إدارة المنتخبات. واصل محمود حمدي "الونش" وعبد الله السعيد ومصطفى الزناري ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج التأهيلي الموضوع لهم، على هامش المران الذي أقيم ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعداداً لمواجهة مودرن سبورت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز. أصبح إمام عاشور لاعب الأهلي أحد أهم الأوراق الرابحة في تشكيل السويسري مارسيل كولر المدير الفني بعدما قدم اللاعب مستويات جيدة للغاية خلال الفترة الماضية ، ساهم بسببها في قيادة الأهلي نحو الانتصارات المحلية والأفريقية.

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن سبورت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

حرص عدد من نجوم الرياضة مثل، محمد عامر وعبد المنعم شطة وحسام غالى نجوم النادى الأهلى السابقين و معهم خالد مرتجى أمين صندوق النادى الأهلى والإعلامى أحمد شوبير على حضور جنازة المعلق الكروى الراحل ميمى الشربينى، نجم الاهلى السابق وأسطورة التعليق الرياضى، والذى توفى أمس الاثنين بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 88 عاما.

يشهد اجتماع مجلس ادارة نادى الزمالك الطارئ المقرر عقده اليوم قيام حسين لبيب رئيس النادى بنقل توصيات لجنة الكرة عن ملف زيزو الى باقى أعضاء المجلس، لاتخذا قرار مناسب للنادى وللاعب.