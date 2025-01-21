شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائي أجنبي مُرشح لتدعيم الأهلي خلال انتقالات الشتاء ..تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

يكثف مسئولو النادي الأهلي جهودهم لضم أكثر من صفقة أجنبية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية خاصة مع غياب عدد كبير من اللاعبين عن الفريق بسبب الإصابات يأتي في مقدمتهم ، رضا سليم وعلي معلول وطاهر محمد طاهر وأشرف داري وكريم فؤاد ويحيى عطية الله ، بجانب رحيل كهربا وبيرسي تاو.

تقارير أجنبية قالت أن الأهلي يفاوض السويسري ديريك كوتيسا جناح نادي سيرفيت السويسري، بجانب نيجك جراديشار مهاجم منتخب سلوفينيا ونادي فيرفار المجري.

على صعيد متصل ، يطير غد الأربعاء محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى إلى ليبيا للانضمام لصفوفه الجديد الاتحاد الليبى لمدة 6 شهور بعدما أنهى اللاعب اجراءات السفر للأراضى الليبية عقب اتمام الصفقة بشكل رسمى.

وفتح الأهلي باب الرحيل أمام كهربا خلال يناير الجاري، بعد تراجع مستواه وخروجه من حسابات مارسيل كولر المدير الفني للفريق ، واتفق الاتحاد مع محمود كهربا على انتقاله على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مقابل 125 ألف دولار يتحصل عليهم الأهلي.