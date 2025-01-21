شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مشاهد مثيرة للدوري المصري قبل انطلاق الجولة الثامنة اليوم الثلاثاء.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه الأنظار نحو الملاعب المصرية، حيث تنطلق اليوم الثلاثاء، الجولة الثامنة من دوري نايل وسط أجواء حماسية ومنافسة محتدمة بين الأندية.

تفتتح اليوم، الثلاثاء، منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري بإقامة 4 مواجهات، تجمع غزل المحلة مع حرس الحدود والجونة مع البنك الأهلى والإسماعيلى مع سموحة وأخيراً إنبى مع طلائع الجيش.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة مباريات الدوري الممتاز فى الساعة 4 و7 مساءً بداية من الأسبوع الثامن، بدلا من الساعة 5 و8 مساءً.

الخليج 365 يرصد أبرز الملامح والإحصائيات قبل صافرة البداية: للجولة التي ترسم بشكل كبير شكل المنافسة.

الهجوم الأقوى:

نادي الزمالك يتصدر قائمة أقوى خطوط الهجوم حتى الآن بـ17 هدفًا، ليؤكد قوته الهجومية الكبيرة في الموسم الحالي.

الهجوم الأضعف:

من الجهة الأخرى، يعاني فريق الجونة بشدة، حيث سجل هدفًا وحيدًا خلال المباريات السابقة، وهو الأقل في الدوري.

الدفاع الحديدي:

الأهلي، المصري، وزد يتقاسمون لقب أقوى دفاع، إذ لم تهتز شباكهم سوى 3 مرات فقط، مما يعكس صلابتهم التكتيكية والتنظيم الدفاعي.

الدفاع الأضعف:

فريق غزل المحلة يعاني في الخلف، حيث تلقت شباكه 13 هدفًا، وهو الرقم الأعلى في الدوري حتى الآن.

غياب الانتصارات:

فريق مودرن سبورت يبقى الوحيد في الدوري الذي لم يحقق أي انتصار حتى الآن، مما يضعه في موقف صعب مع استمرار الضغط الجماهيري.

خالٍ من الهزائم:

نادي الأهلي هو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض لأي هزيمة، ما يعزز حظوظه كأحد أبرز المرشحين للقب.

أقل تعادلات:

فريق فاركو يتميز بوضوح نتائجه، إذ تعادل في مباراة واحدة فقط، بينما كانت بقية مواجهاته إما انتصارًا أو هزيمة.