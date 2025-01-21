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7 مشاهد مثيرة للدوري المصري قبل انطلاق الجولة الثامنة اليوم الثلاثاء.. تعرف عليها

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7 مشاهد مثيرة للدوري المصري قبل انطلاق الجولة الثامنة اليوم الثلاثاء.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - تتجه الأنظار نحو الملاعب المصرية، حيث تنطلق اليوم الثلاثاء، الجولة الثامنة من دوري نايل وسط أجواء حماسية ومنافسة محتدمة بين الأندية.

تفتتح اليوم، الثلاثاء، منافسات الجولة التاسعة لمسابقة  بإقامة 4 مواجهات، تجمع غزل المحلة مع حرس الحدود والجونة مع البنك الأهلى والإسماعيلى مع سموحة وأخيراً إنبى مع طلائع الجيش.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة مباريات الدوري الممتاز فى الساعة 4 و7 مساءً بداية من الأسبوع الثامن، بدلا من الساعة 5 و8 مساءً.

الخليج 365 يرصد أبرز الملامح والإحصائيات قبل صافرة البداية: للجولة التي ترسم بشكل كبير شكل المنافسة.

الهجوم الأقوى:
 

نادي الزمالك يتصدر قائمة أقوى خطوط الهجوم حتى الآن بـ17 هدفًا، ليؤكد قوته الهجومية الكبيرة في الموسم الحالي.

الهجوم الأضعف:
 

من الجهة الأخرى، يعاني فريق الجونة بشدة، حيث سجل هدفًا وحيدًا خلال المباريات السابقة، وهو الأقل في الدوري.

الدفاع الحديدي:
 

الأهلي، المصري، وزد يتقاسمون لقب أقوى دفاع، إذ لم تهتز شباكهم سوى 3 مرات فقط، مما يعكس صلابتهم التكتيكية والتنظيم الدفاعي.

الدفاع الأضعف:
 

فريق غزل المحلة يعاني في الخلف، حيث تلقت شباكه 13 هدفًا، وهو الرقم الأعلى في الدوري حتى الآن.

غياب الانتصارات:
 

فريق مودرن سبورت يبقى الوحيد في الدوري الذي لم يحقق أي انتصار حتى الآن، مما يضعه في موقف صعب مع استمرار الضغط الجماهيري.

خالٍ من الهزائم:
 

نادي الأهلي هو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض لأي هزيمة، ما يعزز حظوظه كأحد أبرز المرشحين للقب.

أقل تعادلات:
 

فريق فاركو يتميز بوضوح نتائجه، إذ تعادل في مباراة واحدة فقط، بينما كانت بقية مواجهاته إما انتصارًا أو هزيمة.

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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