شكرا لقرائتكم خبر عن موعد الاجتماع الطارئ في الزمالك لحسم مصير زيزو والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مجلس إدارة نادى الزمالك جلسة طارئة لمناقشة عدة ملفات هامة بالنادى، على رأسها مصير أحمد سيد زيزو لاعب الفريق، سواء بتجديد عقده مع الفريق من عدمه.

ومن المقرر أن تعقد الجلسة في السابعة من مساء اليوم بمقر النادى، بحضور أعضاء المجلس، على ان يقوم سين لبيب رئيس النادى برفع توصيات لجنة الكرة، على مجلس الإدارة، وكذلك اخطار أعضاء المجلس بمستجدات ملف اللاعب، وما وصلت اليه المفاوضات مع زيزو ووالده خلال الساعات الماضية.

وستشهد الجلسة أيضا ملف الاحتياجات الفنية للسويسرى كريستيان جروس المدير الفني للفريق، والصفقات التي يرغب في ضمها، وكذلك اللاعبين الغير مرغوب في استمرارهم الفريق الفترة المقبلة.

ومن بنود الجلسة أيضا مناقشة موقف اللاعبين ممن تنتهى عقودهم بنهاية الموسم مع الفريق مثل عبد الله السعيد، عمر جابر، حمزة المثلوثى، محمود حمدى الونش، ونبيل عماد دونجا، على أن يتم خلال الاجتماع حسم موعد تسليم لاعبى الفريق دفعة من مستحقاتهم المتأخرة لدى النادى لفرض مزيد من الاستقرار بين صفوف الفريق.