شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة يجتمع بالشركة الراعية لملابس المنتخبات لمناقشة التصميمات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع انتاناس إكرمان مدير التسويق الرياضي للفرق بالشركة الراعية لملابس المنتخبات المصرية بمقر مركز المنتخبات الوطنية، بحضور الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد، حمادة زاهر مدير إدارة التسويق، والدكتور علاء عبد العزيز مدير إدارة المنتخبات.

تناول الاجتماع سبل التعاون المستقبلي المشترك بين الاتحاد المصرى والشركة العالمية ،بالإضافة إلى حصول ممثل الشركة على موافقة الاتحاد على التصميمات الجديدة لملابس المنتخبات الوطنية خاصة المنتخب الأول الذى يخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 ، وتصفيات كأس العالم 2026 .

كما تم الاتفاق على تحديد مواعيد تسليم ملابس المنتخبات خلال الفترات المقبلة .

ومن جانبه، أبدى مدير تسويق الفرق بالشركة الراعية سعادته البالغة بالتعاون المثمر مع الاتحاد المصرى معربا عن أمله في مزيد من التعاون فى المستقبل.

ابو ريدة واجتماع الشركة