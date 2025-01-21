شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على منافس الأهلي المُحتمل في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لخوض منافسات ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل لقبها أخر نسختين منها.

المتأهلون إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

أصحاب المركز الأول: الهلال السوداني – الجيش الملكي المغربي – الترجي التونسي – أورلاندو الجنوب أفريقي.

أصحاب الوصافة: مولودية الجزائر – صن داونز الجنوب أفريقي – الأهلي المصري – بيراميدز المصري.

وحدد الاتحاد "كاف" مواعيد منافسات الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث تقام مرحلة الذهاب يومي 28 و29 مارس المقبل، بينما تقام منافسات مرحلة الإياب يومي 4 و5 أبريل المقبل.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع الهلال السوداني أو الجيش الملكي أو الترجي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتنص لائحة بطولة دوري أبطال أفريقيا على أنه لا يمكن لفريقين من نفس المجموعة مواجهة بعضهما البعض في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، لكن يمكن لفريقين من نفس الاتحاد الوطني أن يتواجها.