شكرا لقرائتكم خبر عن الونش والزنارى وعبد الله السعيد يواصلون البرنامج التأهيلى فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

واصل محمود حمدي "الونش" وعبد الله السعيد ومصطفى الزناري ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج التأهيلي الموضوع لهم، على هامش المران الذي أقيم ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعداداً لمواجهة مودرن سبورت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى الونش وعبد الله السعيد والزناري مجموعة من التدريبات التأهيلية سواء بالركض حول الملعب بجانب فقرة باستخدام الأدوات الرياضية، تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق، في إطار البرنامج الموضوع لهم لتجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق على متابعة البرنامج التأهيلي للثلاثي ومنحهم تعليمات خاصة في إطار البرنامج الموضوع لهم.

كما خاض لاعبو الفريق الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة إنيمبا النيجيري الأخيرة في كأس الكونفدرالية الأفريقية، تدريبات استشفائية وتأهيلية خاصة على هامش المران، وقامت هذه المجموعة بأداء بعض التدريبات الاستشفائية باستخدام الأدوات الرياضية المخصصة، والتي وضعها الجهاز الفني داخل أرضية الملعب.

وقرر الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس اكتفاء هذه المجموعة بأداء التدريبات التأهيلية والاستشفائية دون خوض باقي فقرات المران الجماعي خوفاً من تعرضهم للإجهاد .

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة مودرن سبورت ، المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.