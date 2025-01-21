شكرا لقرائتكم خبر عن ميمى الشربينى..عندما تنكر فى "ملاية وبرقع" للانضمام الى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الماضية رحيل ميمى الشربينى أحد نجوم النادى الأهلى فى فترة الخمسينيات والستينيات، وأسطورة التعليق الكروى ،عن عمر يناهز 88 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.



ميمى الشربينى فى صورة تذكارية مع زملائه فى الأهلى قبل احدى المباريات

ولد الشربينى عام 1938 بالمنصورة، وبدأ ممارسة الكرة فى النادى المصرى عام 1953، وانتقل للأهلى عندما اكتشفه عبده البقال كشاف القلعة الحمراء فى إحدى المباريات لكلية التجارة جامعة القاهرة، وأعجب بمهارة اللاعب ميمى الشربينى، والذى كان لاعبا فى فريق المصرى القاهرى، فقام البقال باختباره فى مباراة ودية، وأخطر أمين شعير سكرتير الكرة وقتها بالأهلى برغبته فى ضم اللاعب، إلا أن شعير طلب التمهل حتى يتم تجهيز المقابل المادى الذى سيتم سداده للنادى الذى يلعب له الشربينى للحصول على الاستغناء الخاص به، لكن تدخل الزمالك فى الصفقة خلال فترة تجهيز الأهلى للمقابل المادى للحصول على الاستغناء الخاص باللاعب.



ميمى الشربينى حلال احدى مباريات الاهلى والزمالك

وقتها توجه البقال مع شعير إلى منزل اللاعب فوجدا رجال الزمالك أسفل العمارة ينتظرون الشربينى لاصطحابه إلى نادى الزمالك، لجأ البقال إلى خدعة حيث دخل غرفة اللاعب فى المنزل وقام بتهريبه حيث أخذ ملابس زوجة حارس العقار، وجعل الشربينى يرتديها وهى عبارة عن ملاية لف وبرقع ومنديل وشبشب عال ومعه سبت الخضار فى يده، ونزل إلى الشارع وركبا سيارة أجرة وتم إخفاء الشربينى عند شطارة لاعب الأهلى السابق، حتى تم الحصول على الاستغناء الخاص بالشربينى وتوقيعه للأهلى.

حقق الشربينى مع الأهلى عدة بطولات منها بطولة الدورى 4 مواسم، وكأس مصر 3 مرات، وعلى مستوى المنتخب حقق بطولة أفريقيا عام 1959.

اعتزل اللعب عام 1970 واتجه الى التدريب، حيث تولى تدريب منتخب الإمارات عام 1975، وفريق غزل دمياط، ثم اتجه للتعليق على المباريات.



ميمى الشربينى فى مرحلة نهاية مشواره كلاعب مع الأهلى

ظهر فى فيلم غريب فى بيتى بشخصيته الحقيقية كمعلق على المباريات، وكذلك فيلم أبو العربى.



