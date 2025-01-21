شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه الأهلى الجمعة المقبل بدورى السلة رجال والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فريق كرة السلة بنادى الزمالك مع نظيره الأهلى الجمعة المقبل في إطار الجولة الخامسة من الدور الأول لبطولة دورى السوبر رجال، والتي تقام بنظام الذهاب و العودة بين الفرق.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب على صالة الأبيض بميت عقبة، بينما تقام مباراة العودة يوم 24 مارس على صالة الأهلى بالجزيرة.

وشهدت الجولة السابقة فوز الأهلى على الجزيرة 87-77، وفوز الزمالك على طلائع الجيش 105-61، وفوز الاتصالات على سبورتنج بنتيجة 71-91، بينما تغلب الاتحاد السكندرى على هليوبوليس 88-70

من ناحية أخرى تلقى اتحاد كرة السلة برئاسة عمرو مصيلحى موافقة 6 دول على المشاركة في منافسات تصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية التى تقام بمصر فى الفترة من 2 الى 8 فبراير المقبل.

وتقام البطولة بصالة حسن مصطفى بأكتوبر وتم اختيار أيمن على عصو مجلس إدارة الاتحاد مديرا للبطولة.

الدول التى اكدت مشاركتها بالبطولة هى كل من كينيا ،جنوب السودان،اوغندا، بروندى،تنزانيا، بالإضافة الى مصر المستضيفة