شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور ..ورقة كولر الرابحة لقيادة الأهلي نحو الانتصارات المحلية والقارية والان مع تفاصيل الخبر

أصبح إمام عاشور لاعب الأهلي أحد أهم الأوراق الرابحة في تشكيل السويسري مارسيل كولر المدير الفني بعدما قدم اللاعب مستويات جيدة للغاية خلال الفترة الماضية ، ساهم بسببها في قيادة الأهلي نحو الانتصارات المحلية والأفريقية.

ويعول مارسيل كولر على امام عاشور في أكثر من مركز داخل الفريق ابرزها صانع الألعاب أو لاعب الوسط أو الجناح كونه يُجيد اللعب في جميع هذه المراكز وقدم فيها مردود جيد للغاية.

في وقت سابق من الأسبوع الماضي ، تغنى مارسيل كولر بقدرات إمام عاشور وأدائه مع الفريق الفترة الأخيرة بعدما نجح اللاعب في تسجيل ثلاثة أهداف في مرمى أستاد أبيدجان الإيفواري بملعب الأخير في دوري أبطال أفريقيا ثم سجل ثنائية ضد الجونة ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري.

وقال مارسيل كولر: مهارات إمام عاشور لا توجد في أي لاعب بمصر، أبلغته بضرورة تسجيل الأهداف لذلك كان يتواجد في منطقة جزاء الخصم ، وتابع "إمام عاشور يلعب في مراكز مختلفة أحيانا وسط ملعب أو جناح والآن مهاجم، أنا احتفظ به كخيار لدي".

على صعيد متصل ، اختار موقع "سوفا سكور" العالمى إمام عاشور أفضل لاعب فى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا ، وحصل إمام عاشور على 8.10 – 10 فى التقييم الذى أعده الموقع عن مستويات لاعبى الأندية المشاركة فى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بعدما سجل 4 أهداف كما يعد ثاني أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف برصيد 5 أهداف، بينما تمكن من صناعة 9 فرص تهديفية وتنفيذ 10 مراوغات ناجحة.

في حين حل يوسف البلايلي لاعب الترجي التونسي في المرتبة الثانية بقائمة أفضل لاعبي الأندية المشاركة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بعدما حصل على تقييم 7.93 – 10.

وتواجد إبراهيم عادل نجم بيراميدز في المرتبة الثالثة بقائمة أفضل لاعبي دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم بعدما حصل على تقييم 7.55 – 10، فيما جاء زميله رمضان صبحي في المرتبة الرابعة بتقييم 7.52 – 10.