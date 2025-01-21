شكرا لقرائتكم خبر عن ميمي عبد الرازق لإمام عاشور: ركز في شغلك وخلي صلاح ومرموش قدوة ليك والان مع تفاصيل الخبر

أكد ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق للنادي المصري، أن تأهل الفرق المصرية الأربعة، الأهلي وبيراميدز والزمالك والمصري إلى ربع نهائي المنافسات الأفريقية جاء عن جدارة واستحقاق.

وقال عبد الرازق عبر برنامج "صباح أون تايم": الفرق المصرية الأربعة استحقوا التأهل عن جدارة للدور ربع النهائي، سواء بدوري أبطال أفريقيا أو كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمصري له باع كبير في البطولات الأفريقية، والمصري يسير بشكل جيد مع الزمالك في الكونفدرالية، والمصري يجب أن يكون فعل وليس رد فعل لأنه يمتلك لاعبين مميزين وخلفهم جمهور كبير وأرشح المصري والزمالك للوصول إلى النهائي.

أضاف: المصري يقدم مستوى مميز في الموسم الجاري، مجلس الإدارة دعم الفريق بشكل جيد، وجهاز المصري محترم بقيادة علي ماهر ومجتهد، وصنع سكواد قوي للفريق.، وأرى أن علي ماهر أفضل مدرب وأتمنى انضمام عبد الله السعيد للمصري.

واصل موجهاً رسالة إلى إمام عاشور لاعب وسط الأهلي: ركز في شغلك لأن كرة القدم هي حياتك ومهنتك، حافظ على كرة القدم، اللاعب عندما يتعب وهو طالع السلم يرتاح بعد ذلك، وخذ عمر مرموش ومحمد صلاح مثل أعلى وشوف ربنا هيعمل معاك ايه.

أضاف متحدثاً عن زيزو نجم الزمالك: زيزو لاعب محترم ومميز الفترة الماضية مستواه قل بسبب الصراع بينه وبين نفسه بسبب التجديد، وزيزو صنع الكثير للزمالك ووصل إلى مرحلة التشبع ونصيحة أن يرحل في الفترة الحالية وبعدها يعود للنادي.