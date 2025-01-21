موعد مباراة الزمالك أمام مودرن سبورت بالدورى

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره مودرن سبورت بالجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك و مودرن

ويلتقى الزمالك مع مودرن سبورت فى السابعة من مساء يوم الخميس 23 يناير الجارى، استاد القاهرة، حيث يدخل الزمالك المباراة بعد التغلب على إنيمبا النيجيرى بالجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

نتيجة اخر مباراة للزمالك فى الدورى

كان الزمالك قد حقق الفوز فى آخر مباراة خاضها ببطولة الدورى أمام حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليصل إلى 17 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، وحقق 5 انتصارات مقابل تعادلين وخسارة وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 7 أهداف.

وحقق فريق الزمالك الفوز على إنيمبا النيجيرى بنتيجة 3 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يتصدر مجموعته بالكونفدرالية

بهذا الفوز يؤكد الزمالك صدارته للمجموعة برصيد 14 نقطة، ويأتى المصري البورسعيدى فى المركز الثاني برصيد 9 نقاط، وإنيمبا النيجيرى فى المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وبلاك بولز بطل موزمبيق فى المركز الرابع برصيد 4 نقاط.