شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالى ومحمد عامر وشطة فى جنازة ميمى الشربينى والان مع تفاصيل الخبر

حرص عدد من نجوم الرياضة مثل، محمد عامر وعبد المنعم شطة وحسام غالى نجوم النادى الأهلى السابقين و معهم خالد مرتجى أمين صندوق النادى الأهلى والإعلامى أحمد شوبير على حضور جنازة المعلق الكروى الراحل ميمى الشربينى، نجم الاهلى السابق وأسطورة التعليق الرياضى، والذى توفى أمس الاثنين بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 88 عاما.



محمد عامر وشطة



جثمان ميمى الشربينى



خالد بيبو و شوبير

ميمى الشربينى من مواليد 26 يوليو 1937، بدأ مشواره مع الكرة فى النادى المصرى القاهرى، ولفتت موهبته أنظار الكبيرين الأهلى والزمالك، وسعى الأخير بقوة لضمه لصفوفه، لكن حبه للأهلى جعله يرفض هذا العرض، حتى نجح كشاف الأهلى التاريخى عبده البقال فى تحقيق حلمه بالانتقال للأهلى مع زميله وقتها طه إسماعيل.

مع الأهلي بدأ ميمى الشربيني اللعب في مركز الجناح الأيسر بجوار ساعد الهجوم الأيسر وقتها محمود الجوهري، وسريعاً ما أطلق عليه الراحل نجيب المستكاوى لقب "النفاثة" لسرعته الفائقة في هذا المركز وقدراته الاستثنائية في صناعة الأهداف.

بزغ نجم الشربيني في مباراة القمة بدوري منطقة القاهرة في إبريل 1958 حين لعب بديلاً لهداف الفريق المصاب توتو، وتألق الشربيني في هذه المباراة وسجل هدفاً ساهم به في فوز الأهلي 3-0. بعدها في الموسم ذاته سجل هدفين في الزمالك في نهائي كأس مصر الذي انتهى بالتعادل 2-2 واقتسام الفريقين للقب.