شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الفنية باتحاد الكرة تجتمع الخميس المقبل لمناقشة ملف منتخب المحليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد اللجنة الفنية باتحاد الكرة، اجتماعا يوم الخميس المقبل من أجل مناقشة مستجدات ملف المشاركة فى بطولة أمم أفريقيا للمحليين بعد تأجيل البطولة إلى أغسطس المقبل بدلا من فبراير كما كان مقررا.

ويدرس اتحاد الكرة تشكيل جهاز فني جديد لقيادة منتخب المحليين في المرحلة المقبلة بعد تأجيل البطولة الي اغسطس المقبل وعدم تحديد موعد التصفيات التي يخوضها الفراعنة.

وكان من المقرر أن يشارك منتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه في البطولة حال اقامتها في فبراير المقبل لكن تأجيل البطولة لاغسطس دفع المجلس للتفكير في جهاز فني جديد.

ويناقش مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، اقتراح الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن بشأن إمكانية تخفيض أسعار تذاكر المباريات أمام الجماهير فى المرحلة المقبلة.

ويرغب الجهاز الفنى لمنتخب مصر فى حشد الجماهير وحضورها بكثافة فى مباريات المنتخب المقبلة وتحديدا فى تصفيات كأس العالم من أجل حسم بطاقة التأهل للمونديال.