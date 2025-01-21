شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستقر على تدعيم صفوفه بـ 3 لاعبين على الأقل في الميركاتو الشتوي والان مع تفاصيل الخبر

استقر الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة علي ماهر، على تدعيم صفوف الفريق بـ 3 لاعبين على الأقل خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وذلك قبل غلق باب القيد في 8 فبراير المقبل.

ومن المقرر أن تجتمع إدارة المصري بـ علي ماهر خلال الأسبوع الجاري، لحسم ملف الانتقالات الشتوية ومتطلبات الفريق استعداداً للمرحلة المقبلة من المنافسات المحلية والقارية.

وأغلق الجهاز الفني للنادي المصري ، بقيادة علي ماهر، ملف بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعد حسم التأهل لربع النهائي، عقب الفوز على بلاك بولز الموزمبيقي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتأهل الفريق البورسعيدي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط رفقة الزمالك المتصدر برصيد 14 نقطة إلى ثمن النهائي.

ويعود فريق المصري اليوم إلى معسكره بالكلية الحربية استعداداً لمواجهة بتروجت في لقاء الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري، والتي تجمع الفريقين على ستاد السويس الجديد في الرابعة عصر الخميس المقبل، بعد انتهاء راحة الـ 24 ساعة التي منحها علي ماهر للاعبين عقب مواجهة بلاك بولز.

ويبحث المصري عن مواصلة الانتصارات المحلية بعد الفوز في الجولة الماضية على فاركو بهدف نظيف.

وحصد النادي المصري 15 نقطة خلال مشواره في بطولة الدوري، بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز الفريق البورسعيدي في 4 لقاءات، وتعادل في 3 مواجهات وخسر لقاء وحيد، وسجل لاعبو المصري 6 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أخرى.