شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب ينقل توصيات لجنة الكرة عن زيزو لمجلس الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يشهد اجتماع مجلس ادارة نادى الزمالك الطارئ المقرر عقده اليوم قيام حسين لبيب رئيس النادى بنقل توصيات لجنة الكرة عن ملف زيزو الى باقى أعضاء المجلس، لاتخذا قرار مناسب للنادى وللاعب.

ومن المقرر أن يخطر حسين لبيب مجلس الزمالك بأخر ما وصل اليه ملف التفاوض مع زيزو من أجل التجديد، خاصة وأن لبيب هو المنوط والمكلف من مجلس الزمالك بانهاء هذا الملف وحسمه ، حيث يقوم بالتواصل مع اللاعب ووالده ، وينقل ما تم الوصول اليه لباقى أعضاء المجلس.

ويعقد مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب جلسة طارئة، اليوم، لحسم مصير أحمد سيد زيزو لاعب الفريق، والذى ينتهى عقده بنهاية الموسم، ويحق له التوقيع لأى نادٍ دون الرجوع لإدارة ناديه.

وقال مصدر مطلع إن مجلس الزمالك منقسم حاليًا ما بين مؤيد لفكرة بيع زيزو فى الانتقالات الشتوية الحالية خوفًا من رحيله مجانًا فى نهاية الموسم وفى ظل الأزمة المادية التى يعانى منها النادى، وطلبات زيزو الضخمة من الناحية المادية، ويرى الجانب الآخر أنه لابد من الإبقاء على اللاعب رغم كل الصعوبات.

