شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو ومختار مختار وطارق قنديل فى جنازة ميمى الشربينى والان مع تفاصيل الخبر

حرص عدد من نجوم الرياضة مثل مختار مختار نجم الأهلى السابق،وعبد العزيز عبد الشافي زيزو نجم الاهلي الاسبق و طارق قنديل عضو مجلس ادارة الأهلى على حضور جنازة المعلق الكروى الراحل ميمى الشربينى، نجم الاهلى السابق وأسطورة التعليق الرياضى، و الذى توفى أمس الاثنين بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 88 عاما.

ميمى الشربينى من مواليد 26 يوليو 1937، بدأ مشواره مع الكرة فى النادى المصرى القاهرى، ولفتت موهبته أنظار الكبيرين الأهلى والزمالك، وسعى الأخير بقوة لضمه لصفوفه، لكن حبه للأهلى جعله يرفض هذا العرض، حتى نجح كشاف الأهلى التاريخى عبده البقال فى تحقيق حلمه بالانتقال للأهلى مع زميله وقتها طه إسماعيل.

مع الأهلي بدأ ميمى الشربينى االلعب في مركز الجناح الأيسر بجوار ساعد الهجوم الأيسر وقتها محمود الجوهري، وسريعاً ما أطلق عليه الراحل نجيب المستكاوى لقب "النفاثة" لسرعته الفائقة في هذا المركز وقدراته الاستثنائية في صناعة الأهداف.

مختار مختار