شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني: أخوض كل بطولة كأنها الأخيرة ولا أفكر في التصنيف العالمي والان مع تفاصيل الخبر

علقت البطلة المصرية نور الشربيني المصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، على استعدادها للمشاركة في بطولة بطولة جي بي مورجان للاسكواش أو بطولة توك، والتي تستضيفها نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 23 إلى 30 يناير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، حيث تصنف بفئة البطولات البلاتينيوم ثاني أعلى فئة ببطولات الاسكواش.

ولم يسبق لأي لاعبة اسكواش أن فازت ببطولة جي بي مورجان للأبطال أكثر من المصرية نور الشربيني. وقد جعلت "الأميرة المحاربة" من محطة جراند سنترال مكانًا خاصًا بها في الآونة الأخيرة، حيث فازت باللقب المرموق خمس مرات.

حققت الشربيني أول انتصار كبير لها على الإطلاق في هذا الحدث في عام 2016 حيث تغلبت على الأمريكية أماندا صبحي في النهائي، وأصبحت البطولة أحد الأحداث المفضلة لدى المصنفة الثانية على مستوى العالم.

وقالت نور الشربيني في تصريحات لرابطة اللاعبين المحترفين: "أنا متحمسة للغاية للعودة إلى نيويورك للمشاركة في بطولة جي بي مورجان، إنها واحدة من بطولاتي المفضلة في التقويم، وكانت أول بطولة بلاتينية أفوز بها على الإطلاق، لذا فهي بطولة مميزة للغاية، كما أنها واحدة من البطولات البلاتينية القليلة التي فزت بها خمس مرات، وأنا أحبها هناك، لذا فأنا أتطلع بالتأكيد إلى العودة إلى هناك."

وبعد 64 أسبوعًا متتاليًا في المركز الأول عالميًا، فقدت الشربيني مؤخرًا صدارة التصنيف لصالح جوهر في بطولة هونج كونج المفتوحة في نهاية العام الماضي. وقالت نور الشربيني عن تأثير ذلك على استعدادها لعام 2025 وعلى وجه الخصوص بطولة الأبطال: "ليس كثيرًا لأكون صادقة، لا أفكر كثيرًا في التصنيف ، إذا لعبت جيدًا وفزت بالبطولات، فإن التصنيف سيتقدم بنفسه، وأعتقد أنه بسبب إصابة نوران وغيابها عن بعض البطولات، تمكنت من الحصول على تلك الانتصارات والنقاط ولم أتمكن من دعم النقاط، ولكن من "ToC"، نبدأ من من جديد لذا دعونا نرى من يمكن أن يكون الأكثر ثباتًا في النصف الثاني من الموسم، سأركز فقط على البطولات بدلاً من التصنيف، هذا هو ما يناسبني بشكل أفضل."

واختتمت: "لا أحب أن أشغل ذهني بأمور لا أستطيع التحكم فيها ولن تساعدني على الفوز بالبطولات، أحب أن أفكر في كل بطولة وكأنها آخر بطولة في مسيرتي وأعطيها كل اهتمامي، لقد شاركت أنا ونوران في جميع النهائيات الكبرى منذ بطولة نيويورك العام الماضي لذا فإن المنافسة بيننا شديدة، بعض المباريات تصب في مصلحتي وبعضها الآخر في مصلحتها لذا علينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث ولكن كل ما أستطيع فعله هو التأكد من أنني ألعب بشكل جيد حتى أصل إلى النهائي مرة أخرى."

وتشهد البطولة مشاركة مصرية كبيرة، بوجود 22 لاعباً ولاعبة بواقع، 11 لاعباً في منافسات الرجال وهم: علي فرج، يوسف سليمان، محمد الشربيني، كريم عبد الجواد، محمد زكريا، محمد أبو الغار، يوسف إبراهيم، طارق مؤمن، فارس الدسوقي، علي أبو العنين، مصطفى عسل.

و11 لاعبة في منافسات السيدات وهن: نوران جوهر، فيروز أبو الخير، أمينة عرفي، هنا رمضان، سنا إبراهيم، هانيا الحمامي، ندى عباس، روان العربي، فريدة محمد، ملك خفاجي، نور الشربيني.

من ناحية أخرى، أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش التصنيف العالمي الجديد، وواصل نجوم الاسكواش المصرى سيطرتهم التصنيف العالمى، وواصل على فرج لاعب وادى دجلة تصدره لتصنيف الرجال للأسبوع الـ85 على التوالى، فيما واصلت نوران جوهر لاعبة بالم هيلز سيطرتها على قمة تصنيف السيدات للأسبوع السابع.

كما تقدمت البطلة المصرية الصاعدة أمينة عرفي مركزاً لتحل التصنيف السابع عالمياً بدلاً من الثامن.