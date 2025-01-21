شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة يزور نادي الرحاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة (World Boxing)، بوريس فان دير فورست، بزيارة لأكاديمية الملاكمة بنادي الرحاب الرياضي ، برفقة اللواء/ مجدي اللوزي، رئيس الاتحاد المصري للملاكمة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري. وكان في استقبال الوفد الأستاذ/ محمد ممدوح، مدير عام نادي الرحاب، والبطل الأولمبي المصري محمد رضا علي، مؤسس أكاديمية الملاكمة، الذي أعرب عن فخره بهذا الحدث التاريخي الذي يعكس الدور الريادي للأكاديمية في تطوير رياضة الملاكمة محليًا ودوليًا.

وخلال الجولة، أشاد بوريس فان دير فورست بالبنية التحتية المتميزة والرؤية التدريبية المتطورة التي تقدمها الأكاديمية، والتي تعد انعكاسًا لخبرة وإنجازات البطل الأولمبي محمد رضا علي. وصرّح بأن أكاديمية الملاكمة بنادي الرحاب تُعد مركزًا رياضيًا عالميًا يقدم تجربة تدريبية رائدة للشباب والفتيات، بأحدث التجهيزات الرياضية وفقاً للمعايير الدولية لتجعلها نموذجًا لتطوير المواهب الرياضية وإعدادهم للمنافسات الدولية.

وأكد محمد ممدوح ، مدير عام نادي الرحاب ، أن هذه الزيارة تعد بمثابة شهادة عالمية جديدة على التفوق الذي حققته الأكاديمية ودور نادي الرحاب في دعم الرياضات الأولمبية واكتشاف الأبطال الصاعدين، مما يعزز من مكانة مصر على الساحة الرياضية العالمية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود الاتحاد المصري للملاكمة، بقيادة اللواء مجدي اللوزي، لتعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي للملاكمة، في خطوة تهدف إلى تمهيد الطريق لمشاركة مصر في التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية للشباب 2026 في داكار، وذلك بعد الانضمام إلى الاتحاد الدولي الذي يعمل تحت مظلة اللجنة الأولمبية الدولية.

يشار إلى أن نادى الرحاب – أحد أندية مجموعة طلعت مصطفى - مقام على مساحة 109 فدان، ويضم منشآت رياضية واجتماعية وثقافية عديدة، بالإضافة إلى عدد كبير من الأكاديميات الرياضية المحلية والدولية لمختلف الألعاب الفردية والجماعية .