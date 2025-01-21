شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد العالمي للملاكمة في جولة بالأهرامات بصحبة زوجته ..صور والان مع تفاصيل الخبر

عبر الهولندي بوريس فان دير فورست رئيس الاتحاد العالمي للملاكمة ( world boxing)، عن سعادته وانبهاره بعظمة مصر وواحدة من عجائب الدنيا السبع وذلك علي هامش زيارة سريعة له للاهرامات.

وحرص الهولندي على تقديم الشكر للدكتور مجدي اللوزي رئيس الاتحاد المصري للملاكمة ومجلس إدارته خاصة على حفاوة الاستقبال والضيافة.



ووصف رئيس الاتحاد العالمي للملاكمة خلال جولته في مصر اليومين الماضيين مع مسؤولي الاتحاد المصري بأنه أحس بأن هناك قوة تجمع مجلس إدارة الاتحاد وأن جميعهم يد واحدة معبرا باللغة العربية " مع بعض"، موكد إلى انه يراهم أسرة واحدة وليس نجلس إدارة.



رئيس العالمى للملاكمة



رئيس العالمى للملاكمة بصحبة زوجته فى الاهرامات



رئيس العالمى للملاكمة فى الأهرامات

وتابع فوريس تصريحاته زرت مصر في أعمال خاصة من قبل لكن لم يحالفني الحظ في رؤية هذه الجمال الساحر من الآثار.

وواصل ابنتي زارت الاقصر واتمني أن ازورها يوم ما بعدما وصفت لي بعض من آثار مصر التي لا مثيل لها.

اختتم الهولندي بوريس فان دير فورست رئيس الاتحاد العالمي للملاكمة مصر تحتاج وقت أطول للاستمتاع بجوها و آثارها الخلابة.

وقام الهولندي بوريس فان دير فورست رئيس الاتحاد العالمي للملاكمة بعقد عدة اجتماعات مع مسؤولين رياضيين مصريين بارزين، كما زار عدد من المنشأت الرياضية الحكومية وذلك بعد تلقي دعوة كريمة من مكتب دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث زار مدينة مصر الرياضية بالعاصمة الإدارية ومشروع الموهبة الرياضية للملاكمة بالمركز الأوليمبى بالمعادى بالاضافة الي ستاد القاهرة.

كما جمعته جلسة سريعة مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالاضافة الي المهندس ياسر إدريس واللذان أكد دعمهما لرئيس الاتحاد العالمي للملاكمة في أول زيارة له داخل القارة السمراء.

وحرص الدكتور تامر عبد العظيم مدير مشروع الموهبة البطل الاوليمبي علي عقد جلسة خاصة علي هامش زيارته للمركز الاوليمبي امس بالمعادي.