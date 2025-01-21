شكرا لقرائتكم خبر عن مصير زيزو ..أهم بنود الجلسة الطارئة لمجلس الزمالك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مجلس إدارة الزمالك جلسة طارئة اليوم لمناقشة عدد من الملفات الهامة بالنادى ، على رأسها ملف تجديد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق والذى ينتهى عقده بنهاية الموسم.

وستشهد الجلسة أيضا ملف الاحتياجات الفنية للسويسرى كريستيان جروس المدير الفني للفريق، والصفقات التي يرغب في ضمها، وكذلك اللاعبين الغير مرغوب في استمرارهم الفريق الفترة المقبلة.

ومن بنود الجلسة أيضا مناقشة موقف اللاعبين ممن تنتهى عقودهم بنهاية الموسم مع الفريق مثل عبد الله السعيد، عمر جابر، حمزة المثلوثى، محمود حمدى الونش، ونبيل عماد دونجا، على أن يتم خلال الاجتماع حسم موعد تسليم لاعبى الفريق دفعة من مستحقاتهم المتأخرة لدى النادى لفرض مزيد من الاستقرار بين صفوف الفريق