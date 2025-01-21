شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرات فيديو ومران رئيسى مسائى لـ فراعنة اليد استعدادا لأيسلندا ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

يختتم منتخب مصر لرجال كرة اليد اليوم الثلاثاء إستعداداته لمواجهة أيسلندا فى التاسعة و النصف مساء غدا الأربعاء بأول مواجهات الدور الرئيسى ببطولة العالم التى تقام بنظام مشترك بين كرواتيا و النرويج و الدنمارك و تستمر حتى 2 فبراير المقبل .

و يتضمن برنامج منتخب اليد اليوم ، تناول اللاعبين الإفطار فى العاشرة و النصف صباح اليوم و محاضرتين فيديو فى الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة و أخرى فى السابعة إلا ربع على أن يخوض اللاعبين مران رئيسى فى الثامنة و الربع مساءا .

وتضم مجموعة الفراعنة فى الدور الرئيسى كلا من: كرواتيا والأرجنتين وسلوفينيا وأيسلندا وكاب فيردى.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب اليد مع نظيره سلوفينيا يوم 24 يناير، وأخيراً كاب فيردى يوم 26 من الشهر نفسه.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور، فى تحقيق العلامة الكاملة وتصدر المجموعة بالدور الأول ببطولة العالم للرجال فى نسختها الـ 29، بعدما فاز على كرواتيا صاحبة الأرض والجمهور فى ليلة تحقيق صدارة الدور الأول بنتيجة 28-24.

وشهد الدور الأول تفوقا ملحوظا لمنتخب اليد بتحقيق العلامة الكاملة، حيث فاز فى أولى مواجهاته على الأرجنتين بنتيجة 39-25 قبل أن يهزم البحرين بنتيجة 35-24 فى مباراة شهدت تألق الحارس كريم هنداوى وأحمد هشام دودو ومحسن رمضان الذى حصل على أفضل لاعب فى المباراة.

وشهدت مباراة الأرجنتين أيضا ظهور عدد من اللاعبين بأداء باهر أمثال الحارس محمد على، ومحمد سند ويحيى خالد، فضلا عن على زين الذى حصل على لقب أفضل لاعب فى المباراة.