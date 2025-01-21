شكرا لقرائتكم خبر عن فوز عادل فهيم برئاسة الاتحاد العربي للياقة البدنية وبناء الأجسام بالتزكية والان مع تفاصيل الخبر

فاز عادل فهيم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولى ورئيس الاتحادين الافريقي والمصرى العربى لكمال الاجسام برئاسة الاتحاد العربي فى فترة ولاية جديدة للدورة بالتزكية.

وأصدر مجلس إدارة الاتحاد العربى للياقة البدنية وبناء الأجسام بيان توضيحى عقب غلق باب الترشيح الخاص بانتخابات الاتحاد العربي للياقة البدنية وبناء الأجسام.

تضمن البيان مايلى :

أغلق أمس الأثنين الموافق 20 يناير 2026 م باب الترشيح الخاص بانتخابات الإتحاد العربي للياقة البدنية وبناء الأجسام للدورة 2025- 2029

وتتقدم الأمانة العامة للإتحاد العربي للياقة البدنية وبناء الأجسام بخالص التهنئة إلى الدكتور عادل فهيم السيد المساعد التنفيذى والنائب الأول لرئيس الإتحاد الدولي ورئيس الإتحاد المصرى والإفريقي والعربي لكمال الأجسام.

وفاز فهيم بالتزكية، وهو الأمر الذي يعكس ثقة كافة الاتحادات الوطنية العربية في كفاءة سيادته وقدراته الإدارية العالية والإنجازات التي تحققت خلال رئاسته في سنوات العطاء الطويلة.

وبجهودهم الحثيثة في دعم وتطوير رياضة بناء الأجسام خلال الفترة الماضية. نود أن نشيد بالدور الحيوى والفعال للسادة رؤساء الإتحادات العربية في الفترة الماضية.

جدير بالذكر أن اجتماع الجمعية العمومية الانتخابية سوف يقام في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 9 وحتى ١١ فبراير ٢٠٢٥م بفندق شيراتون المنتزه، وسيكون أشبه بالإحتفال بوجود الأخوة الأشقاء العرب في الشقيقة الكبرى مصر لنسعد بصحبتهم جميعاً ولنستكمل جميعاً مسيرة العطاء تحت قيادة الأب الروحي لكمال الأجسام في الوطن العربي الدكتور عادل فهيم السيد المساعد التنفيذى والنائب الأول لرئيس الإتحاد الدولي ورئيس الإتحاد المصرى والإفريقي والعربي لكمال الأجسام، الإداري الأول على العالم وصاحب التاريخ المضى في كمال الأجسام.