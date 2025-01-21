شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: الأهلى وبيراميدز لم يطلبا حكما أجنبيا لمباراتهما بالدورى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن ناديى الأهلى وبيراميدز لم يطلبا استقدام حكما أجنبيا لمباراتهما الأحد المقبل ، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من عمر الدورى المصرى الممتاز.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن المباراة ستقام بطاقم تحكيم مصرى فى حالة عدم وصول أى طلب رسمى منهما باستقدام حكم أجنبى للمباراة المرتقبة.

وعقدت لجنة إدارة شئون التحكيم بالاتحاد المصرى لكرة القدم ، أمس الاثنين، محاضرة فنية بمقر الاتحاد بالجزيرة؛ لمراجعة وتحليل بعض الحالات التحكيمية في مباريات الأسبوعين السابع والثامن من الدورى الممتاز، بالإضافة إلى بعض الحالات بدورى القسم الثاني أ وكأس مصر بحضور 44 حكما ممن أداروا هذه المباريات .

المحاضرة استمرت 4 ساعات، وشارك في المراجعة والشرح والتحليل والمناقشات كل أعضاء لجنة التحكيم بالاتحاد بهدف تصحيح الأخطاء خاصة المتكررة، وذلك للوصول بالحكام المصريين لأفضل حالة فنية وتقليل الأخطاء خلال المباريات المقبلة.

وتضم لجنة إدارة شئون التحكيم، وجيه أحمد وعزب حجاج وهشام صلاح مصطفى، وفهيم عمر وجهاد جريشة.