شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام فراعنة اليد فى الدور الأول ببطولة العالم قبل خوض الدور الرئيسى والان مع تفاصيل الخبر

تنتظر الجماهير المصرية خوض منتخب مصر لكرة اليد مواجهات الدول الرئيسى ببطولة العالم التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا و الدنمارك و النرويج و التى تستمر حتى يوم 2 فبراير الجارى ، حيث يبدأ الفراعنة المواجهات بلقاء أيسلندا فى التاسعة والنصف مساء غد الأربعاء .

ونجح منتخب مصر لرجال كرة اليد فى إحراز 102 هدف و دخل مرماه 73 هدف .

ووصل منتخب مصر لرجال كرة اليد إلى الهدف رقم 3221 فى تاريخ مشاركات بطولة العالم .

لعب منتخب اليد 126 مباراة فى تاريخ مشاركات بطولة العالم حقق الفوز فى 58 مباراة و تعادل فى 8 و خسر 60 مباراة .

وتضم مجموعة الفراعنة فى الدور الرئيسى كلا من: كرواتيا والأرجنتين وسلوفينيا وأيسلندا وكاب فيردى.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب اليد مع نظيره سلوفينيا يوم 24 يناير، وأخيراً كاب فيردى يوم 26 من الشهر نفسه.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور، فى تحقيق العلامة الكاملة وتصدر المجموعة بالدور الأول ببطولة العالم للرجال فى نسختها الـ 29، بعدما فاز على كرواتيا صاحبة الأرض والجمهور فى ليلة تحقيق صدارة الدور الأول بنتيجة 28-24.

وشهد الدور الأول تفوقا ملحوظا لمنتخب اليد بتحقيق العلامة الكاملة، حيث فاز فى أولى مواجهاته على الأرجنتين بنتيجة 39-25 قبل أن يهزم البحرين بنتيجة 35-24 فى مباراة شهدت تألق الحارس كريم هنداوى وأحمد هشام دودو ومحسن رمضان الذى حصل على أفضل لاعب فى المباراة.

وشهدت مباراة الأرجنتين أيضا ظهور عدد من اللاعبين بأداء باهر أمثال الحارس محمد على، ومحمد سند ويحيى خالد، فضلا عن على زين الذى حصل على لقب أفضل لاعب فى المباراة.