شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف مصير تجديد رامى ربيعة فى الأهلى وموقف حمزة علاء والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى أحمد شوبير، أن رامى ربيعة مدافع النادى الأهلى لم يمانع فى التجديد للقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة ، مؤكدا على أن اللاعب نفى ملف عرض الشمال القطرى و أبدى أولويته للبقاء فى النادى الأهلى .

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى " مع شوبير " الذى يذاع عبر أثير إذاعة أون سبورت إف إم ، أن حمزة علاء لاعب الأهلى موقفه مبهم و غير معلوم ومقلق ملامحه حتى الأن فى ظل غيابه عن التدريبات خلال الفترة الأخيرة لأسباب مختلفة لنزلات البرد وغيرها ، بالرغم من تألقه مع المنتخب الأوليمبى .

وطالب شوبير مسئولو النادى الأهلى بسرعة حسم موقف اللاعبين من التجديد أو الصفقات الجديدة خلال الأيام المقبلة .

واستعاد ربيعة مستواه خلال الفترة الأخيرة، وأصبح أحد نجوم الأهلي، وانضم للمنتخب الوطني ليحجز مكانه فى تشكيل مارسيل كولر بالأهلي وحسام حسن في منتخب مصر الأول.

ووفقاً للمستويات الجيدة التي يقدمها ربيعة، وافق مسئولو الأهلي على تجديد عقد اللاعب لمدة موسمين ليستمر مع المارد الأحمر حتى 2027.

وأعلن الأهلي في يونيو 2023 تجديد عقد ربيعة صاحب الـ31 عاماً لمدة موسمين حيث ينتهي عقده الحالي مع الفريق فى صيف 2025.

تواجد رامي ربيعة في التشكيل المثالي للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بنهاية العام القادم "المغرب 2025" بعد المستويات الرائعة التي قدمها الفرعون مع منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن.