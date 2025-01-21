شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه فى اتحاد الكرة لتشكيل جهاز جديد لمنتخب المحليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا غدا، الأربعاء، بمشروع الهدف من أجل حسم عدد من الملفات المهمة، وعلى رأسها اعتماد تشكيل منتخب 2007 بعد إسناد مهمة منتخب 2005 إلى أسامة نبيه المدير الفني السابق لمنتخب 2007، والأقرب لخلافة نبيه هو وائل رياض المدير الفني الحالي لمنتخب 2010.

كما يحسم اتحاد الكرة منصب المدير الفني لمنتخب الكرة النسائية بعد الاستقرار علي تولي أحمد رمضان، المدير الفني السابق للمنتخب ونادي مسار، مسئولية منتخب النسائية وهو ما سيتم اعتماده في اجتماع المجلس إلى جانب الجهاز المعاون بالكامل، كما يناقش المجلس ملف الخبير التحكيمي الذي سيتعاقد معه اتحاد الكرة بعد مناقشة العديد من السير الذاتية.

ويناقش مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، اقتراح الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن بشأن إمكانية تخفيض أسعار تذاكر المباريات أمام الجماهير فى المرحلة المقبلة.

ويرغب الجهاز الفنى لمنتخب مصر فى حشد الجماهير وحضورها بكثافة فى مباريات المنتخب المقبلة وتحديدا فى تصفيات كأس العالم من أجل حسم بطاقة التأهل للمونديال.

على صعيد متصل، يدرس اتحاد الكرة تشكيل جهاز فني جديد لقيادة منتخب المحليين في المرحلة المقبلة بعد تأجيل البطولة الي اغسطس المقبل وعدم تحديد موعد التصفيات التي يخوضها الفراعنة.

وكان من المقرر أن يشارك منتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه في البطولة حال اقامتها في فبراير المقبل لكن تأجيل البطولة لاغسطس دفع المجلس للتفكير في جهاز فني جديد.