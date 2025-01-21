شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يختتم معسكره المفتوح اليوم استعدادا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم منتخب مصر مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس اليوم، الثلاثاء، معسكره المفتوح بمركز المنتخبات الوطنية الذي استمر لمدة 3 أيام، استعدادا لخوض أمم أفريقيا للناشئين فى مارس المقبل.

وانتظم فى المعسكر 35 لاعبا، منهم 15 من القوام الأساسى و20 لاعبا جديدا منحهم الجهاز الفنى الفرصة لأول مرة لمشاهدتهم على الطبيعة فى التدريبات وتقييمهم عن قرب ، وذلك قبل معسكر المنتخب الذى ينطلق 12 فبراير المقبل بقائمة اللاعبين التى تخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية .

من جهته عقد علاء نبيل، المدير الفني للاتحاد، اجتماعا مع الجهاز الفني واللاعبين قبل انطلاق المعسكر، طالبهم ببذل قصاري جهدهم والتركيز الشديد خلال الاستعدادات لبطولة أمم أفريقيا.

ومن المقرر إجراء قرعة البطولة 27 يناير الجاري، وستُقام المباراة الافتتاحية الأحد 30 مارس المقبل، و تُلعب المباراة النهائية السبت 19 أبريل المقبل.