شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة مودرن سبورت فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك استعداداته لمباراته المقبلة ببطولة الدورى أمام مودرن سبورت ، والمقرر لها بعد غد الخميس، باستاد القاهرة.

وحصل لاعبو الفريق على راحة أمس بقرار من جروس المدير الفني، عقب الفوز على إنيمبا، ويخوض الزمالك تدريباته اليوم على ملعب حلمى زامورا بمقر النادى بميت عقبة استعدادا للمباراة القادمة.

وكان الزمالك قد حقق الفوز فى آخر مباراة خاضها ببطولة الدورى أمام حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليصل إلى 17 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، وحقق 5 انتصارات مقابل تعادلين وخسارة وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 7 أهداف.