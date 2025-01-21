الامارات | الفجيرة يسجل أفضل بداية في «الهواة» منذ هبوطه عام 2021

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح نادي الفجيرة في تحقيق أفضل بداية له منذ هبوطه من دوري المحترفين في موسم 2021، وذلك بعد سلسلة نتائج مميزة في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى، أدت إلى احتلاله المركز الثاني برصيد 23 نقطة (من 11 مباراة)، متأخراً عن العربي المتصدر (له 12 مباراة) بثلاث نقاط فقط.

ويمتلك الفجيرة فرصة للفوز بلقب بطل الشتاء، السبت المقبل، عندما يخوض مباراته في ملعبه أمام فريق «غلف اف سي»، خصوصاً أنه يتفوق على العربي بفارق المواجهات المباشرة، والمتصدر العربي تنتظره مباراة أمام الظفرة في الجولة بعد المقبلة في مرحلة الذهاب.

وينافس فريق الظفرة (23 نقطة من 11 مباراة)، أيضاً على لقب بطل الشتاء، في حال فوزه على مضيفه مصفوت، الأسبوع المقبل، والعربي في آخر مباريات مرحلة الذهاب.

ونجح فريق الفجيرة في هزيمة المتصدر العربي بهدف دون ردّ، ضمن منافسات الجولة الـ 13 للدوري التي أقيمت مبارياتها يومَي السبت والأحد الماضيين.

واستفاد الفجيرة من خسارة دبا أمام الذيد (1-2) ليتجمد رصيد النواخذة عند 22 نقطة.

وفي بقية مباريات الجولة فاز الظفرة على الإمارات (الصقور) بنتيجة (2-1)، وفاز غلف يونايتد على «غلف اف سي» (1-0)، وحتا على الجزيرة الحمراء (3-0)، وتعادل الحمرية مع «مجد» (2-2)، ويحتل العربي الصدارة الحالية برصيد 26 نقطة، والفجيرة (23) وهو رصيد الظفرة نفسه، ثم دبا 22، وحتا 21.

ونجح فريق الفجيرة في تسجيل أرقام فنية مميزة هي الأولى له منذ هبوطه من دوري المحترفين في 2021، ومنها وصوله للنقطة 23 قبل ختام الدور الأول بجولتين، وسجل 22 هدفاً، ويعد ثاني أفضل خط هجوم بعد دبا برصيد 24 هدفاً، كما لم يخسر الفريق على ملعبه في أي مباراة، وفاز خارج ملعبه في ثلاث مباريات. وفي جانب الهدافين يحتل لاعب الفجيرة، الفرنسي ساندر بن بشير، المركز الثالث برصيد ثمانية أهداف، خلف هداف دبا ديوغو فارياس، والعربي محمد ديوب، ولكل منهما تسعة أهداف.