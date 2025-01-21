شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم فى الجولة التاسعة بدوري NILE والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم، الثلاثاء، منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة دوري NILE، وتشهد إقامة 4 مباريات مثيرة، حيث يستضيف الإسماعيلي نظيره سموحة، فيما يحل البنك الأهلي ضيفاً على الجونة، ويلتقي غزل المحلة مع حرس الحدود، ويصطدم فريق إنبي بطلائع الجيش.

موعد مباراة غزل المحلة وحرس الحدود

يستضيف ستاد غزل المحلة، في الرابعة مساءً، مواجهة مثيرة بين فريقي غزل المحلة أصحاب الأرض وحرس الحدود، في لقاء الجريحين بالدوري، بعد الخسارة الثقيلة التي تكبدها كل فريق في الجولة الماضية.

وكان غزل المحلة تلقى هزيمة كبيرة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة في الجولة الثامنة، كما خسر حرس الحدود أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

موعد مباراة الجونة والبنك الأهلي

يحل البنك الأهلي، فى الرابعة مساءً، ضيفاً على الجونة، في المباراة التي تجمع الفريقين باستاد خالد بشارة معقل الفريق الساحلي، في لقاء لن يخلو من المتعة والإثارة.

ويعيش البنك الأهلي، تحت القيادة الفنية لطارق مصطفى، حالة من التوهج الكروي، بعد الفوز في آخر مباراتين على غزل المحلة بهدف نظيف، ثم على الإسماعيلي بنفس النتيجة، بينما على الجانب الآخر، تعرض فريق الجونة للهزيمة من الأهلي في الجولة الماضية بثنائية نظيفة.

موعد مباراة الإسماعيلي وسموحة

وفى السابعة مساءً، يحل فريق سموحة ضيفاً على النادي الإسماعيلي، في المباراة التي تجمع الفريقين باستاد الإسماعيلية، والتي لن تخلو من المتعة والإثارة حيث يبحث كل فريق عن تحسين أوضاعه في جدول مسابقة الدوري.

وكان الإسماعيلي خسر في الجولة السابقة أمام البنك الأهلي بهدف نظيف، بينما فاز سموحة على مودرن سبورت بهدف نظيف أيضاً.

موعد مباراة إنبي وطلائع الجيش

يحل فريق طلائع الجيش ضيفاً على إنبي، في المباراة التي تجمع الفريقين في السابعة مساءً باستاد بتروسبورت، ويبحث كل منهما عن حصد 3 نقاط ثمينة.

وكان فريق إنبي تعادل سلبياً مع بتروجت في الجولة الماضية من الدوري، بينما خسر طلائع الجيش بهدف نظيف أمام سيراميكا.

القناة الناقلة

تنقل قناة أون تايم سبورت مباريات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري، في وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.