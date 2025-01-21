شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتفوق تاريخياً على منافسيه المحتملين فى ربع نهائى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حجز فريق الأهلي مقعده فى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما حسم تأهله قبل الجولة السادسة التي اختتمها بالخسارة على أرضه ووسط جماهيره أمام أورلاندو بايرتس بهدفين مقابل هدف.

منافس الأهلي المحتمل

وتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني في مجموعته بعد الخسارة من أورلاندو بيراتس بهدفين مقابل هدف، ليصطدم بأحد أندية المركز الأول وهي: الهلال السوداني، أو الترجى التونسى، أو الجيش الملكي المغربي، من مباراتين ذهاب وإياب، وستكون الذهاب في القاهرة والعودة خارج البلاد.



ونستعرض تاريخ مواجهات الأهلى مع المنافسين المحتملين..





الأهلى والترجى



والتقى الأهلى مع الترجى من قبل 26 مرة خلال 14 مواجهة أفريقية، 14 منها فى بطولة دوري أبطال أفريقيا، والرابعة عشرة فى كأس الكونفدرالية.



فاز الأهلي فى 13 مباراة، منها 6 مباريات على ملعب الترجي بتونس العاصمة، وفاز مرتين ذهابًا وإيابًا، الأولى فى كأس الكونفيدرالية 2015، والثانية في دوري الأبطال 2021، وفاز الترجي في 4 مباريات، وتعادل الفريقان في 9 مباريات، أحرز الأهلي 31 هدفًا وتلقت شباكه 15 هدفًا.

الأهلى والهلال السودانى



وسبق والتقى النادي الأهلي مع الهلال السوداني فى 12 مباراة، جميعها كانت في بطولة دوري أبطال أفريقيا، فاز الأهلي فى 5 مواجهات وتعادل فى أربع مباريات، وفاز الهلال فى 3 مباريات، وسجل لاعبو الأهلي 11 هدفا فى مرمى الهلال مقابل سبعة أهداف سجلها لاعبو الهلال فى مرمى الأهلي.

الأهلى والجيش الملكى



تعد مباراة الأهلى مع الجيش الملكى المغربى فى 2006 فى كأس السوبر الأفريقي هى الأبرز تاريخياً بينهما، عندما تعادلا سلبياً فى الوقت الأصلى قبل أن يتوج الأهلى باللقب بعد الفوز 4 /2 بركلات الترجيح، فى المباراة التى أقيمت باستاد القاهرة الدولى.