موعد مباراة الأهلي وفاركو فى دوري nile والقناة الناقلة

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يختتم فريق الكرة بالأهلي تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة فاركو غدا، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري ، والتي يرغب الأهلي في حسم الفوز بنقاطها الثلاث من أجل الحفاظ على صدارة الدوري الذي يتربع على قمته في الوقت الراهن برصيد 18 نقطة، واستعادة الانتصارات بعد الهزيمة الأخيرة من أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي فى ختام منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض فريق الأهلي مرانه الختامي على ملعب مختار التتش قبل السفر إلى الإسكندرية لدخول معسكر مغلق بأحد الفنادق في مدينة عروس البحر المتوسط، حيث سيشهد المران عقد محاضرة فنية والحديث عن التعليمات الخاصة بالمباراة، وكل التكليفات التي سيطلبها من اللاعبين لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها خلال مباراة أورلاندو الأخيرة، خشية من تكرار تلك الأخطاء مرة أخرى.

ويأمل كولر مواصلة الأداء الجيد ببطولة الدوري المصري، خاصة أن الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالى 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية فى جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو فى دوري nile



مباراة الأهلى وفاركو تقام فى الرابعة عصر غد، الأربعاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وفاركو فى الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وفاركو بالدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.