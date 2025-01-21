شكرا لقرائتكم خبر عن عبر أون تايم سبورتس.. مواعيد مباريات منتخب اليد فى الدور الرئيسى ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

يستعد منتخب مصر لكرة اليد لاستكمال مشواره في بطولة العالم 2025 والتي تستمر حتى يوم 2 فبراير المقبل، بمبارياته في الدور الرئيسي، حيث تأهل متصدرًا للمجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط.

وأسفرت منافسات المجموعة الرابعة عن تصدر منتخب مصر برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع منتخب آيسلندا، بينما حلّ منتخبا كرواتيا وسلوفينيا في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطتين لكل منهما، وظلت منتخبات الرأس الأخضر والأرجنتين بدون نقاط.

وجاءت مواعيد مباريات مصر في الدور الرئيسي كالتالي:

الأربعاء 22 يناير: مصر ضد آيسلندا في تمام الساعة 9:30 مساءً.

الجمعة 24 يناير: مصر ضد سلوفينيا في تمام الساعة 7:00 مساءً.

الأحد 26 يناير: مصر ضد الرأس الأخضر في تمام الساعة 7:00 مساءً.

يمكن لعشاق كرة اليد متابعة مباريات الدور الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد 2025 عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس، في تغطية مميزة وحصرية برعاية الشركة المتحدة للرياضة.

وتقدم القناة تحليلًا شاملًا للمباريات، مع استوديوهات فنية تضم نخبة من أبرز الخبراء والمحللين، لضمان تجربة مشاهدة استثنائية للمشجعين في كل مكان.

يُذكر أن نظام بطولة العالم لكرة اليد ينص على تأهل أول وثاني كل مجموعة من الدور الرئيسي إلى دور الثمانية، الذي يُقام بنظام خروج المغلوب.

تضم مجموعة مصر منتخبات، آيسلندا وسلوفينيا والرأس الأخضر والأرجنتين وكرواتيا، حيث يأمل المنتخب الوطني في الحفاظ على الصدارة وضمان التأهل إلى ربع النهائي.