شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: الراحل ميمى الشربينى هو اللى اختارنى فى اختبارات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد متعب نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن الراحل ميمي الشربينى هو صاحب الفضل الأول عليه لأنه هو من اختارنى فى اختبارات الناشئين فى الأهلى.

وقال عماد متعب، خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الراحل ميمى الشربينى هو الذى اختارنى فى اختبارات الناشئين، كنت رايح أنا ومجموعة من بلبيس للاختبارات واختارنى أنا فقط وقال لى على معاد الاختبار الثانى، فرحت فى المعاد ملقتش حد تانى، اكتشفت أن الاختبار التانى فى ملعب الأهلى بمدينة نصر عقبال ما روحت كان الاختبار خلص فرحت للكابتن ميمى الشربينى أقوله أنى مختبرتش قال لى خلاص أنا اخترتك خلاص وهات ولى أمرك يمضى الاستمارات".

وأضاف عماد متعب: "تعليق ميمى الشربينى مختلف عن باقى المعلقين، كنا بنفرح جدا لما نعرف أنه هو اللى هيعلق، لأن تعليقه مختلف وغير مصطنع، وكنا واثقين وإحنا بنسمعه أنه هيقول حاجة مختلفة".

ورحل اليوم ميمى الشربينى نجم الأهلى الأسبق والمعلق الكروى الشهير بعدما وافته المنية عن عمر ناهز 88 بعد صراع طويل مع المرض.

ميمى الشربينى من مواليد 26 يوليو 1937، بدأ مشواره مع الكرة فى النادى المصرى القاهرى، ولفتت موهبته أنظار الكبيرين الأهلى والزمالك، وسعى الأخير بقوة لضمه لصفوفه، لكن حبه للأهلى جعله يرفض هذا العرض، حتى نجح كشاف الأهلى التاريخى عبده البقال فى تحقيق حلمه بالانتقال للأهلى مع زميله وقتها طه إسماعيل.