شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد العالمى للملاكمة يعد بتنظيم بطولة عالمية فى مصر الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الهولندي بوريس فان دير فورست رئيس الاتحاد العالمي للملاكمة (world boxing)، أن هناك خطوات مهمة اتخذتها اللجنة الأولمبية الدولية للتعاون مع الاتحاد وتأهيل لتنظيم أحداث الملاكمة خلال دورات الأولمبية المقبلة.

وقال الهولندي، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي على هامش الزيارة، إن الملاكمة لم تخرج من البرنامج الأوليمبي مدللا على أنه رغم وجود مشاكل في الاتحاد الدولي للملاكمة إلا أنها شاركت في آخر دورتين أولمبيتين آخرهما باريس 2024.



ووعد بوريس بمنح مصر شرف تنظيم بطولة عالمية أو قارية خلال الفترة المقبلة، وكذلك بدعم مصر لإقامة مقر الاتحاد الأفريقي هنا خاصة بعد الطفرة المعمارية التي شاهدها.



وتابع أن هناك تنسيقا مع اللجنة الأولمبية الدولية ليس لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية للشباب فقط، ولكن أيضا سيتم تنظيم بطولات الملاكمة العسكرية أيضا.

وأشار إلى أنه حرص على أن تكون زيارته الأولى لمصر دعما وتقديرا لدور مجلس الإدارة الجديد برئاسة الدكتور اللوزي الذي يعرف أنه له باع كبير في لعبة ملاكمة من قبل.



وشدد بوريس على أنه سعيد بتنظيم المنشآت الرياضية في مصر، سواء المدينة الرياضية في العاصمة الإدارية أو المركز الأوليمبي بالمعادي.



وأوضح رئيس الاتحاد العالمي للملاكمة أنه وجد مواهب جيدة خلال زيارته لمشروع الموهبة.



وأكد الدكتور مجدي اللوزي رئيس اتحاد الملاكمة أنه مجلس الجديد بدء الاستعداد بصفة كبيرة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للشباب التي تقام في السنغال داكار 2026.

وتابع: نتلقى اهتماما بالغا من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ودعما كاملا فنيا وإداريا.

وواصل اللوزي اختيار رئيس الاتحاد العالمي للملاكمة في مصر وأول زيارة لأول دولة أفريقيا والشرق الأوسط هي مصر يدل على معرفته بالملاكمة المصرية بشكل جيد، وهو رسالة دعم غير مباشرة منه.

واختتم الدكتور مجدي اللوزي تصريحاته قائلا: عقدنا أكثر من جلسة مع بوريس، وحسمنا الكثير من الاستعدادات لدورة الألعاب الأولمبية للشباب 2026، مشيرا إلى أن هناك دعما كبيرا سيتلقاه من جانب الاتحاد العالمي للملاكمة.

وفي سياق متصل حرص تامر عبد العظيم مدير مشروع الموهبة الأوليمبي على الترحيب بالهولندي بوريس على هامش المؤتمر الصحفي الذي أقيم بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

وتحدث مدير مشروع الموهبة عن كيفية دعم الوزارة لمشروع البطل الأوليمبي هو فني أساسه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأن الهدف منه تطوير الاتحاد الرياضية الاولمبية والدولية وتطوير الاتحادات من أجل دعم قوام المنتخبات الوطنية المصرية.

وقال تامر عبد العظيم، إن مشروع الموهبة يضم 309 مراكز تدريب يضم اكثر من 4000 لاعب في مختلف اللعبات.

واختتم مدير مشروع الموهبة تصريحاته قائلا: أصبحنا نمتلك بنية قوية في مختلف الألعاب بشكل عام، وإنه في رياضة الملاكمة بشكل خاص 43 مركز ملاكمة تضم 630 ملاكما على مستوى المحافظات.

وحرص الدكتور مجدي اللوزي رئيس الاتحاد المصري للملاكمة، على اصطحاب رئيس العالمي للملاكمة، في وجود عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، في مقدمتهم العميد محمد حسن أمين صندوق الاتحاد، والأستاذ نجيب العيسوي والدكتور محمود خليفة عضوا مجلس إدارة الاتحاد، كما تواجدت نادية عبد الحميد المدير التنفيذي للاتحاد والمحاضر الدولي.

وشهدت الجولة تواجد الدكتور تامر عبد العظيم مدير برامج الموهبة الرياضية والمشرف علي المشروع الموهبة للبطل الأوليمبي مندوبا عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ويقيم مشروع الموهبة القومية معسكرا مستمر لأفضل مواهب الملاكمة بالمركز الأوليمبى بالمعادى، والذي يعد أحد المشروعات التي تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة.

وكان رئيس الاتحاد العالمي للملاكمة قد تلقى دعوة من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لزيارة مدينة مصر الرياضية بالعاصمة الإدارية اليوم، والتي شهدت التجول داخل الصالة المغطاة التي استضافت فعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، وحرص على زيارة عدد من منشآت العاصمة الإدارية وعدد من وزاراتها، وقد أبدى انبهاره بالتنظيم وتنسيق الحضاري للطراز المعماري للمدينة.