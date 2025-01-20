شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع سيراميكا الشاب يتلقى عرضين للمعايشة فى تيرنيڤى وليجانيس الإسبانيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى زياد عصام مدافع فريق الشباب بنادي سيراميكا مواليد 2005 عرضين لقضاء فترة معايشة من ناديي ديبورتيفو تيرنيفي وليجانيس الإسبانيين.

وينتظر لاعب سيراميكا الشاب حصوله على التأشيرة الخاصة بالسفر إلى إسبانيا لقضاء فترة المعايشة، وموافقة إسماعيل يوسف رئيس قطاع الناشئين، ومدربه عبد الرحيم رايس، للسفر إلى إسبانيا والانتظام في فترة المعايشة مع ناديي تيرنيفي وليجانيس، تمهيدا للانتقال لأحد الفريقين الصيف القادم.

جدير بالذكر أن أسامة نبيه المدير الفني الجديد لمنتخب الشباب، أبدى إعجابه بإمكانيات مدافع سيراميكا ويدرس ضمه لصفوف منتخب الشباب مواليد 2005 في المعسكر القادم.

ويراقب أسامة نبيه اللاعبين المميزين من مواليد 2005، تمهيدا لإشراكهم في المباريات الودية التي يخوضها المنتخب، استعدادا لمشاركته في بطولة أمم أفريقيا للمحليين وأمم أفريقيا للشباب المؤهلة إلى كأس العالم للشباب.